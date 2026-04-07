Em Luanda, capital do país, seis pessoas morreram e uma está desaparecida - X (antigo Twitter)/Reprodução

Em Luanda, capital do país, seis pessoas morreram e uma está desaparecida X (antigo Twitter)/Reprodução

Publicado 07/04/2026 09:42

As chuvas torrenciais que atingiram Angola nos últimos dias deixaram quase 30 mortos, informaram nesta terça-feira (7) a televisão estatal e equipes de resgate do país africano.

A tempestade provocou inundações repentinas que danificaram infraestruturas da capital, Luanda, e da cidade de Benguela, na costa atlântica.

O presidente João Lourenço declarou que o país enfrenta uma "corrida contra o tempo para localizar, resgatar e prestar assistência médica" aos afetados.

Os serviços de emergência haviam relatado 15 mortes no domingo, com milhares de pessoas desabrigadas. Benguela foi a cidade mais atingida pelas inundações, com 23 mortes, segundo a emissora estatal TPA. Seis pessoas morreram e uma está desaparecida em Luanda, informaram os bombeiros em um comunicado.

Na vizinha Namíbia, a cheia do rio Zambeze obrigou milhares de pessoas que vivem às suas margens a saírem de suas casas. As autoridades disseram que o nível da água do rio subiu quase três metros acima do normal.

As fortes chuvas são comuns no sul da África durante a estação chuvosa, mas os cientistas afirmam que as mudanças climáticas causadas pelo homem estão aumentando a probabilidade, a extensão e a gravidade de eventos climáticos extremos.