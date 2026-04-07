Em Luanda, capital do país, seis pessoas morreram e uma está desaparecida X (antigo Twitter)/Reprodução
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Benguela e Luanda foram as cidades mais afetadas
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