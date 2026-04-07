Donald Trump, presidente dos EUAAFP
Trump ameaça Irã e diz que 'civilização inteira morrerá' esta noite
Medida acontece em meio ao prazo imposto por Washington para um acordo envolvendo a reabertura do Estreito de Ormuz
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Chuvas torrenciais em Angola deixam quase 30 mortos
Benguela e Luanda foram as cidades mais afetadas
Colisão entre trem de alta velocidade e caminhão mata maquinista e deixa 27 feridos na França
Tráfego ferroviário está suspenso na região onde ocorreu o acidente
Vídeo: tiros em frente ao consulado de Israel em Istambul deixam dois mortos
Forças de segurança isolaram a área ao redor do prédio
Irã ameaça atacar infraestruturas energéticas
Guarda revolucionária disse que país pode ampliar conflito 'além da região' caso EUA cruzem 'as linhas vermelhas'
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