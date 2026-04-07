Nasa mostra a Lua totalmente iluminada, com o lado visível no topo, planícies de lava escuras e a bacia Orientale, com partes do lado oculto visíveis - Nada

Nasa mostra a Lua totalmente iluminada, com o lado visível no topo, planícies de lava escuras e a bacia Orientale, com partes do lado oculto visíveisNada

Publicado 07/04/2026 11:06

A Nasa divulgou novas fotos da Lua feitas pela tripulação da missão Artemis II, a partir da cápsula Orion, incluindo imagens de parte do lado oculto do satélite - o hemisfério que nunca é visível da Terra. A agência espacial também publicou, nesta terça-feira (7), novas imagens do sobrevoo lunar , que mostram a Terra desaparecendo no horizonte da Lua.

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Por cerca de 40 minutos, os tripulantes da nave Orion - Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman e Jeremy Hansen - ficaram sem qualquer tipo de contato com a Terra ao passarem por trás do satélite natural. Nesse momento, puderam ver tanto o ocaso como o nascer da Terra.



"É maravilhoso escutar novamente a Terra", afirmou Cristina Koch quando a conexão foi retomada. "Sempre vamos escolher a Terra. Sempre vamos escolher uns aos outros", disse Koch, em suas primeiras declarações após o corte de sinal.

A foto mostra parte do lado oculto da Lua. O lado visível aparece à direita, identificado pelas manchas escuras formadas por antigos fluxos de lava. À esquerda, surge o lado oculto, com terreno mais claro e craterado.



Um dos destaques é a Bacia de Orientale, uma cratera de quase mil quilômetros de diâmetro que fica na divisa entre os dois hemisférios. Da Terra, só é possível enxergar as bordas da estrutura. Na imagen da Artemis II, ela aparece inteira pela primeira vez aos olhos humanos.

"A Lua que estamos vendo não é a Lua que você vê da Terra de jeito nenhum", disse a astronauta Christina Koch durante transmissão ao vivo da missão.

Outra imagem mostra a Lua eclipsando totalmente o Sol. "Totalidade além da Terra: a partir da órbita lunar, a Lua encobre o Sol e revela uma cena rara, presenciada por pouquíssimas pessoas em toda a história", diz a mensagem de divulgação da Agência Espacial.

Os quatro astronautas da missão Artemis II, iniciaram oficialmente a viagem de volta à Terra após o sobrevoo da Lua nesta segunda-feira (6), quando também bateram o novo recorde absoluto de distância humana no espaço.

A equipe bateu o recorde de 400.171 km de distância da Terra, estabelecido pela missão Apollo 13 na década de 1970. A missão atual superou a marca anterior, alcançando 406.771 km de distância.