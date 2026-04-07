Mais cedo, autoridades internacionais criticaram ameaça de Donald Trump sobre atacar infraestruturas civis do IrãAFP
Trump também foi questionado sobre suas razões para dizer nas redes sociais que "uma civilização inteira morrerá esta noite" e respondeu dizendo: "Você terá que descobrir isso".
Em paralelo, a Casa Branca confirmou que está ciente de um pedido do Paquistão para um adiamento de duas semanas do prazo final para negociações de paz com Teerã. "O presidente foi informado da proposta, e uma resposta virá", disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, em um comunicado enviado por e-mail.
Mais cedo, autoridades internacionais criticaram a ameaça de Trump sobre atacar infraestruturas civis do Irã. "Isso é verdadeiramente inaceitável", disse o Papa Leão XIV, acrescentando que qualquer ataque à infraestrutura civil viola o direito internacional.
Em alguns de seus comentários mais fortes até agora contra a guerra, Leão instou os americanos e outros de boa vontade a contatarem seus líderes políticos e representantes no Congresso para exigir que rejeitem a guerra e trabalhem pela paz.
Já o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, disse estar "profundamente preocupado" com a declaração que sugere que um povo ou civilização inteira pode sofrer "as consequências de decisões políticas e militares". Segundo ele, nenhum objetivo militar justifica a destruição da infraestrutura de uma sociedade ou a imposição deliberada de sofrimento às populações civis. As declarações foram emitidas por meio do porta-voz Stephane Dujarric.