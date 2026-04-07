Ônibus urbano destruído após um ataque de drone em NikopolAFP
Ataques na Ucrânia e Rússia deixam 12 mortos, incluindo duas crianças
Quase todos os dias, desde o início da guerra, civis morrem em ataques aéreos russos
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Catar diz que consequências da guerra contra Irã estão prestes a se tornar 'incontroláveis'
Segundo o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, o Estreito de Ormuz não deve ficar sujeita ao controle de um único país
EUA lançam ataques contra Ilha de Kharg, centro de exportação de petróleo do Irã
Ofensiva ocorre horas antes do fim do prazo de Trump para acordo de cessar-fogo
Líder supremo do Irã está 'inconsciente e recebendo tratamento em Qom', diz jornal
'The Times' citou fontes da inteligência dos EUA e de Isarel para traçar quadro da saúde de Mojtaba Khamenei
Nasa divulga novas fotos após missão Artemis II sobrevoar a Lua; veja
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