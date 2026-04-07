EUA atingiram bunkers, armazenamento de munição e estação de radar na ilha de KhargX (antigo Twitter)/Reprodução
EUA lançam ataques contra Ilha de Kharg, centro de exportação de petróleo do Irã
Ofensiva ocorre horas antes do fim do prazo de Trump para acordo de cessar-fogo
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