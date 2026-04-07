Mojtaba Khamenei estaria incapacitado de tomar decisões sobre a guerraAFP
Líder supremo do Irã está 'inconsciente e recebendo tratamento em Qom', diz jornal
'The Times' citou fontes da inteligência dos EUA e de Isarel para traçar quadro da saúde de Mojtaba Khamenei
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