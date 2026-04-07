Britânica Jade Vow, de 27 anos, oferece opiniões sobre corpos masculinos e afirma que maioria dos clientes procura sinceridade e aumento de confiança - Reprodução

Britânica Jade Vow, de 27 anos, oferece opiniões sobre corpos masculinos e afirma que maioria dos clientes procura sinceridade e aumento de confiançaReprodução

Publicado 07/04/2026 17:14

A modelo e atriz pornô britânica Jade Vow revelou que ganha uma bela grana na internet para avaliar corpos masculinos - sobretudo o tamanho das partes íntimas - enviados por seus assinantes na internet. Segundo ela, a atividade já se tornou sua principal fonte de renda, chegando a aproximadamente 8.000 dólares (cerca de R$ 40 mil) em um único mês.

fotogaleria



De acordo com Jade, de 27 anos, que soma cerca de 40 mil seguidores nas redes sociais, o serviço consiste em analisar fotos enviadas por homens e atribuir notas com base em diferentes critérios. Ela afirma que realiza entre 25 e 50 avaliações por semana.



Além disso, a modelo explica que oferece três tipos de comentários: honesto, elogioso ou humilhante. “Se pedem honestidade, eu sou sincera, mas com cuidado. Já quem prefere elogios recebe uma avaliação mais positiva. Há também os que pedem críticas mais duras”, diz.



Os preços variam conforme o formato da análise. Enquanto uma avaliação escrita custa a partir de 10 dólares (R$ 51,60), vídeos personalizados têm valores mais altos. Segundo Jade, a procura pelo serviço continua crescendo.

De acordo com Jade, de 27 anos, que soma cerca de 40 mil seguidores nas redes sociais, o serviço consiste em analisar fotos enviadas por homens e atribuir notas com base em diferentes critérios. Ela afirma que realiza entre 25 e 50 avaliações por semana.Além disso, a modelo explica que oferece três tipos de comentários: honesto, elogioso ou humilhante. “Se pedem honestidade, eu sou sincera, mas com cuidado. Já quem prefere elogios recebe uma avaliação mais positiva. Há também os que pedem críticas mais duras”, diz.Os preços variam conforme o formato da análise. Enquanto uma avaliação escrita custa a partir de 10 dólares (R$ 51,60), vídeos personalizados têm valores mais altos. Segundo Jade, a procura pelo serviço continua crescendo.

"Muitos homens são curiosos e não sabem o que esperar. A maior parte quer uma avaliação sincera, sem julgamento", garante.



Com o passar do tempo, alguns clientes se tornam frequentes. Jade relata, por exemplo, que atende um assinante há cerca de seis anos, com avaliações semanais. De acordo com ela, o cliente já gastou mais de 10 mil dólares (R$ 51,6 mil) no serviço.



Todos os anos, a modelo também organiza um concurso temático próximo ao Dia dos Namorados. Durante o período, assinantes enviam fotos, e o vencedor recebe um vídeo personalizado, gratuito.



Apesar da experiência acumulada, Jade afirma que nunca atribuiu nota máxima a nenhum participante. “Nunca dei 10. A maior nota foi 9. E poucas vezes”, afirmou. Por outro lado, ela admite que já deu avaliações extremamente baixas em casos específicos.



"Não é só uma questão de tamanho, mas de conjunto”, explica a modelo.