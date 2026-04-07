Masoud Pezeshkian, presidente do Irã - AFP

Masoud Pezeshkian, presidente do IrãAFP

Publicado 07/04/2026 14:19

O Irã interrompeu as negociações com os Estados Unidos e informou ao Paquistão que não participará mais de conversas sobre um cessar-fogo, segundo informações de três altos funcionários iranianos concedidas ao jornal New York Times.

A decisão ocorre em meio ao aumento das tensões na região, sem indicação imediata de retomada do diálogo. Não foram divulgados detalhes sobre os motivos da suspensão nem sobre eventuais condições para reabrir as negociações.

Nesta terça-feira, 7, o presidente dos EUA, Donald Trump, publicou uma ameaça ao Irã afirmando que "uma civilização inteira morrerá esta noite, para nunca mais ser ressuscitada".

A declaração faz referência ao prazo final estabelecido por Washington para que Teerã feche um acordo para a reabertura do Estreito de Ormuz, que se encerra às 21 horas (horário de Brasília).

Horas antes do término desse prazo, autoridades iranianas convocaram a população, especialmente jovens, a formar correntes humanas para proteger usinas de energia, consideradas infraestruturas estratégicas.

Em uma mensagem em vídeo, Alireza Rahimi, secretário do Conselho Supremo da Juventude e dos Adolescentes, pediu a mobilização de "jovens, atletas, artistas, estudantes, universitários e professores". "As usinas de energia são nossos ativos e capital nacional", afirmou.

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, também publicou no X que 14 milhões de iranianos responderam às campanhas da mídia estatal e de mensagens de texto que incentivavam as pessoas a se voluntariarem para lutar.

"Eu também estive, estou e continuarei pronto para dar a minha vida pelo Irã", escreveu Pezeshkian.