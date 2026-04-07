Trump declarou que recebeu uma proposta do Irã e acredita que ela formará uma base viável para a negociação - AFP / Reprodução

Trump declarou que recebeu uma proposta do Irã e acredita que ela formará uma base viável para a negociaçãoAFP / Reprodução

Publicado 07/04/2026 20:02

Em anúncio feito nesta terça-feira (7) pela rede social Truth Social, o presidente norte-americano Donald Trump confirmou o resultado de intensas negociações diplomáticas intermediadas pelo governo do Paquistão. Prazo de proposta de cessar-fogo terminaria nesta terça. Segundo líder estadunidense, caso não chegassem a um acordo, o ''inferno será liberado'' sobre o Irã.

"Com base nas conversas com o Primeiro-Ministro Shehbaz Sharif e o Marechal de Campo Asim Munir, do Paquistão, nas quais me solicitaram que suspendesse o envio de forças destrutivas ao Irã esta noite, e desde que a República Islâmica do Irã concordasse com a ABERTURA COMPLETA, IMEDIATA e SEGURA do Estreito de Ormuz, concordo em suspender os bombardeios e ataques ao Irã por um período de duas semanas", escreveu o presidente americano.



Ainda de acordo com Trump, a razão para a trégua é que os objetivos militares americanos na guerra foram cumpridos e os EUA estão perto de um acordo definitivo com o Irã.



"Recebemos uma proposta de 10 pontos do Irã e acreditamos que ela constitui uma base viável para a negociação. Quase todos os pontos de discórdia anteriores foram acordados entre os Estados Unidos e o Irã, mas um período de duas semanas permitirá que o Acordo seja finalizado e consolidado", acrescentou.