Segundo órgãos dos EUA, intenção era interromper operações e causar prejuízos financeiros AFP / Reprodução
Segundo os órgãos do governo americano, a intenção era interromper operações e causar prejuízos financeiros. Além da polícia federal dos EUA, o boletim foi emitido pela Agência de Segurança Cibernética e de Infraestrutura (CISA, na sigla em inglês) e pela Agência de Segurança Nacional (NSA, em inglês).
Desde o início dos ataques dos EUA e de Israel, uma série de ciberataques contra entidades americanas e israelenses tem sido atribuída a hackers pró-Irã. As autoridades afirmam que infraestruturas críticas, como portos e estações de tratamento de água, podem ser alvo de hackers iranianos ou de grupos independentes atuando em seu nome.
Já o Reino Unido alertou nesta terça-feira para um grupo hacker associado ao governo da Rússia, que também vem explorando vulnerabilidades cibernéticas.