Proibição deve começar a valer em 1º de janeiro de 2027 - AFP

Proibição deve começar a valer em 1º de janeiro de 2027AFP

Publicado 08/04/2026 10:11

A Grécia vai proibir o acesso às redes sociais para crianças e adolescentes menores de 15 anos a partir de 1º de janeiro de 2027, anunciou o primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis nesta quarta-feira (8) em um vídeo no TikTok.

"Decidimos avançar com uma medida difícil, mas essencial: proibir o acesso às redes sociais para crianças menores de 15 anos", explicou o primeiro-ministro. Ele especificou que a medida será votada neste verão (do hemisfério norte) e a proibição entrará em vigor em 1º de janeiro de 2027.

A Austrália foi o primeiro país do mundo a legislar sobre o assunto, proibindo menores de 16 anos de usar as principais plataformas em dezembro, alegando a necessidade de protegê-los de "algoritmos predatórios" e do cyberbullying.

Facebook, Instagram, X, Threads, Snapchat, TikTok e Twitch cumpriram a nova legislação, sob pena de multas de até 28 milhões de euros (167 milhões de reais).

Para proteger os adolescentes de algoritmos viciantes, outros países como Espanha, França, Portugal e Dinamarca, assim como Índia e México, também querem restringir seu acesso às redes sociais. A União Europeia como um todo está considerando uma medida semelhante.

Mitsotakis escolheu o TikTok para se dirigir aos jovens e explicar o motivo dessa iniciativa.

"A ciência é categórica: quando uma criança passa horas em frente a uma tela, o cérebro não descansa", destacou. "Muitas crianças me dizem que estão cansadas de tanta comparação, dos comentários, da pressão para estarem sempre presentes", acrescentou.

Dirigindo-se aos pais, Mitsotakis disse que a proibição é apenas "uma ferramenta, que nunca substituirá a presença deles".