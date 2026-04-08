Líbano tem sido alvo de ataques das forças armadas de Israel - REUTERS/Stringer TPX IMAGES OF THE DAY

Líbano tem sido alvo de ataques das forças armadas de IsraelREUTERS/Stringer TPX IMAGES OF THE DAY

Publicado 08/04/2026 17:25

São Paulo - A Presidência da República do Líbano pediu nesta quarta-feira, 8, para que comunidade internacional assuma responsabilidades para deter os ataques repetidos de Israel ao país e coloque um fim à "abordagem agressiva" que ameaça a segurança e a estabilidade na região.

"Esses ataques bárbaros, que não reconhecem a verdade nem respeitam quaisquer acordos ou compromissos, provaram repetidamente seu desprezo por todas as leis e normas internacionais. E vimos, ao longo de quinze meses de acordo de cessar-fogo, a magnitude das violações e transgressões cometidas sem qualquer freio", escreveu a conta presidencial do Líbano no X.

O governo libanês pontuou que os israelenses voltaram a intensificar sua agressão ao país, "jogando fora todos os esforços voltados para a calma e a estabilidade" na região.

A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, em inglês) afirmou nesta tarde que prepara uma "resposta pesada" após ataques de Israel contra Beirute, elevando a tensão depois de anúncio de um cessar-fogo com os EUA.