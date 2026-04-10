Trump afirmou que os iranianos 'são melhores em lidar com a mídia de fake news e relações públicas do que em lutar'Reprodução / Instagram
Trump: 'Única razão pela qual iranianos estão vivos hoje é para negociar'
Declaração do presidente dos EUA ocorre em meio ao cessar-fogo
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Vaticano nega ter recebido repreensão do Pentágono
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Medida prevê uso de estoque equivalente a 20 dias de consumo a partir de maio, enquanto governo busca diversificar fornecedores
Tripulação da Artemis II está a poucas horas do pouso na Terra após missão lunar
Etapa crítica envolve temperaturas de até 2.700°C e minutos sem comunicação