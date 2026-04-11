Jeremy Hansen, Christina Koch, Victor Glover e Reid Wiseman, os quatro astronautas da Missão Artemis II - Reprodução Youtube Nasa

Jeremy Hansen, Christina Koch, Victor Glover e Reid Wiseman, os quatro astronautas da Missão Artemis IIReprodução Youtube Nasa

Publicado 11/04/2026 21:22

A Nasa promoveu, neste sábado, 11, a primeira entrevista coletiva com os astronautas da missão Artemis II após o retorno da viagem à Lua. O evento foi transmitido ao vivo pelo canal da agência no YouTube.

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen falaram sobre a experiência vivida durante a missão e destacaram a conexão construída entre eles ao longo da jornada.

Reid foi o primeiro a se pronunciar: "Nós estamos unidos para sempre. Ninguém aqui jamais vai saber pelo que nós quatro passamos juntos. E foi a coisa mais especial que já aconteceu na minha vida."

Na sequência, Victor agradeceu à equipe da agência: "Gostaria de agradecer à nossa liderança. E ela mudou desde que chegamos aqui, em abril de 2023, mas a qualidade, não. E temos sorte de estar nessa agência [Nasa] neste momento, e juntos".

Christina compartilhou sua percepção ao observar o espaço: "O que me impressionou não foi necessariamente só a Terra, foi toda a escuridão em torno dela. A Terra era só um bote salva-vidas navegando sem ser incomodada no universo".

Jeremy encerrou as primeiras falas com uma reflexão: "Quando vocês olham para nós aqui, vocês não estão olhando para nós. Nós somos um espelho refletindo vocês. E se você gosta do que vê, então olhe um pouco mais de perto. Isso é você."

A coletiva também teve momentos de descontração. Reid comentou que pretende comer em uma rede de fast food em breve. Já Jeremy brincou dizendo que fazia muito tempo que não ficava tão distante de Wiseman, enquanto os dois estavam em lados opostos do palco. Em resposta, o colega se levantou e se sentou ao lado dele.

A íntegra da entrevista coletiva foi disponibilizada no canal oficial da Nasa no YouTube. Assista: