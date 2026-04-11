Jeremy Hansen, Christina Koch, Victor Glover e Reid Wiseman, os quatro astronautas da Missão Artemis IIReprodução Youtube Nasa
Astronautas da Artemis II comentam missão à Lua em 1ª entrevista após retorno; Vídeo
Tripulação compartilhou impressões da viagem em coletiva transmitida pela Nasa
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EUA e Irã realizam negociações diretas no Paquistão
Conversas entre os dois países desenrolam-se, segundo a Casa Branca, em um formato trilateral, com a presença de membros do alto escalão do Paquistão
Após Artemis II, Nasa recorre a Musk e Bezos para pousar na Lua
Agência espacial espera usar os módulos projetados pela SpaceX e pela Blue Origin
Navios de guerra dos EUA atravessam Estreito de Ormuz
Dois destróieres com mísseis guiados cruzaram sem incidentes a passagem marítima, segundo o 'The Wall Street Journal'
Keiko Fujimori promete expulsão de imigrantes se vencer eleições no Peru
Candidata lidera as pesquisas de intenção de voto
Novo líder supremo do Irã teve rosto desfigurado, mas segue atuando nas decisões, diz agência
Mojtaba Khamenei estaria ainda com um ferimento grave nas pernas
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