Papa Leão XIV manifestou solidariedade à população libanesa - Vatican News/Reprodução

Papa Leão XIV manifestou solidariedade à população libanesaVatican News/Reprodução

Publicado 12/04/2026 14:40

O papa Leão XIV fez neste domingo, 12, um apelo para que Israel interrompa os ataques ao Líbano e pediu o estabelecimento imediato de um cessar-fogo. A manifestação do pontífice ocorreu logo após a oração Regina Caeli, na Praça de São Marcos, no Vaticano, diante de milhares de fiéis.

O líder religioso afirmou que as autoridades israelenses têm a "obrigação moral" de proteger a população civil libanesa. Desde 28 de fevereiro, quando começou a guerra envolvendo Israel, Estados Unidos e Irã, o Líbano tem sido alvo de ataques ordenados pelo governo Netanyahu com a justificativa de eliminar o grupo terrorista Hezzbolah.

“Estou, mais do que nunca, próximo do querido povo libanês nestes dias de dor, de medo e de esperança inabalável em Deus. O princípio da humanidade, inscrito na consciência de cada pessoa e reconhecido nas leis internacionais, implica a obrigação moral de proteger a população civil dos efeitos atrozes da guerra. Apelo às partes em conflito para que cessem o fogo e procurem urgentemente uma solução pacífica”, disse Leão XIV.

De acordo com os dados apurados pelo Ministério da Saúde do Líbano, até sábado, 11, os ataques israelenses causaram 2.20 mortes e deixaram 6.436 feridos no país.