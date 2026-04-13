Manifestantes participaram de um protesto contra supostas fraudesAFP
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Apuração avança lentamente e Keiko Fujimori lidera com empate técnico entre quatro candidatos
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Trump chama Leão XIV de 'fraco' após mensagem contra a guerra
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Com quase 67% dos distritos apurados, o partido Tisza, de Magyar, atribui a si 137 dos 199 assentos da Assembleia húngara
Peru vai às urnas com 35 candidatos presidenciais e resultado incerto
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