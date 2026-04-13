Astronauta reencontra cachorro de estimação - Reprodução/ vídeo/ redes sociais

Astronauta reencontra cachorro de estimaçãoReprodução/ vídeo/ redes sociais

Publicado 13/04/2026 13:07

A astronauta Christina Koch, integrante da missão Artemis II, publicou neste domingo (12), nas redes sociais, um vídeo do reencontro com sua cadela após retornar à Terra. A gravação mostra a reação do animal ao vê-la novamente depois de dez dias em missão.



Nas imagens, a cadela Sadie corre ao encontro da astronauta assim que ela entra em casa. O momento, marcado por pulos e abanos de rabo, foi compartilhado pela própria Koch e rapidamente ganhou repercussão nas redes.

Ao divulgar o vídeo, a astronauta comentou a emoção do reencontro e fez referência ao papel dos chamados animais de apoio emocional, que ajudam a reduzir estresse e ansiedade.

"Ainda tenho a certeza de que fui o lado mais feliz desta reunião. A Sadie ensinou-me tudo o que eu precisava saber sobre ser um animal de apoio emocional. Não esperava que isto fosse útil", escreveu na legenda da publicação.

Veja o vídeo:





Missões espaciais exigem preparação física e psicológica dos astronautas, que enfrentam isolamento, rotina intensa e ambientes de alta pressão durante os períodos fora da Terra.



