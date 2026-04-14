Cidade de Mirny fica em uma das regiões mais geladas da Rússia - Reprodução

Cidade de Mirny fica em uma das regiões mais geladas da RússiaReprodução

Publicado 14/04/2026 18:11 | Atualizado 14/04/2026 18:11

Um homem declarado "clinicamente morto" em uma região remota da Sibéria, na Rússia, foi reanimado após ficar inconsciente em temperaturas congelantes e ser declarado morto por mais de cinco horas. Os médicos consideraram o caso extraordinário como prova de como o frio extremo pode ajudar a preservar a vida.

O homem, não identificado, desmaiou - provavelmente por ingerir uma garrafa de vodca - em um banco de praça na cidade de Mirny, na região da Yakutia, considerada a região habitada mais fria da Terra, sob um frio congelante de -25°C. Ele foi encontrado sem respirar por transeuntes, que prontamente acionaram os serviços de emergência. Ao chegarem, os paramédicos constataram ausência de batimentos cardíacos, pressão arterial e uma linha reta no eletrocardiograma – todos sinais de morte clínica.



Em vez de declará-lo morto, os médicos do hospital iniciaram uma complexa operação de reanimação utilizando uma técnica especializada de reaquecimento adaptada às condições do Ártico.



Ele foi levado às pressas para o hospital, onde o anestesista Dmitry Bosikov supervisionou um meticuloso procedimento de quatro horas para elevar sua temperatura corporal.



"O método de reaquecimento baseia-se no descongelamento gradual, que não causa danos aos menores vasos sanguíneos, já que danos à rede microvascular podem resultar em ataques cardíacos, edema cerebral, insuficiência renal e morte. Ao longo de 4 horas, a temperatura corporal do homem foi elevada. Este foi um esforço coordenado, meticuloso e tecnicamente impecável.", afirmou um comunicado do hospital.



"Assim que a temperatura atingiu 34°C, iniciou-se a ressuscitação cardiopulmonar avançada: compressões torácicas, ventilação mecânica e administração de medicamentos para estimular a circulação. Após 25 minutos de reanimação, um fraco sinal de vida apareceu no monitor - fibrilação ventricular", completa o comunicado



No total, a equipe médica levou cinco horas e 34 minutos para relatar que o paciente havia retornado à vida. Os temores iniciais de danos catastróficos aos órgãos foram rapidamente dissipados quando, após 24 horas em coma induzido, o paciente acordou. Sem sequelas.



Seus rins estavam funcionando normalmente e nenhum sistema vital havia sido comprometido. Incrivelmente, ele saiu do hospital caminhando apenas cinco dias depois.



Especialistas médicos afirmam que este caso destaca um fato pouco conhecido: pacientes que sofrem de hipotermia extrema podem, por vezes, ser reanimados muito tempo depois de aparentemente terem falecido.



O frio extremo pode diminuir as necessidades de oxigênio do corpo, protegendo eficazmente o cérebro e os órgãos vitais – mas apenas se os pacientes forem tratados com cuidado e aquecidos gradualmente.



O hospital atribuiu a sobrevivência do homem aos esforços coordenados dos socorristas e ao seu procedimento especializado de reaquecimento.