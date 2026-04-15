Turista argentina imitou macaco e reproduziu sons do animal em Ipanema - Divulgação / PCERJ

Turista argentina imitou macaco e reproduziu sons do animal em IpanemaDivulgação / PCERJ

Publicado 15/04/2026 18:51

De acordo com o jornal argentino “Clarín”, o dentista Javier Zanoni, de 32 anos, denunciou a ex-namorada depois que ela não devolveu o carro dele, um Citröen C4 Cactus, após o término do relacionamento deles, poucos antes da viagem de Agostina ao Brasil.

Zanoni teria feito diversas tentativas, pessoalmente, por telefone e por mensagem de texto, para recuperar o veículo, que está no nome do dentista, segundo apurado pelo jornal argentino.

“Enviamos uma carta formal solicitando a devolução voluntária do veículo, mas não houve resposta. Ele foi paciente devido à situação dela, mas já havia solicitado educadamente a devolução”, disseram os advogados de Javier à rádio argentina Nuevo Diario.

A argentina chegou a ficar pouco mais de dois meses no Brasil por chamar, de maneira ofensiva e depreciativa, um funcionário de um bar, na Rua Vinícius de Moraes, em Ipanema, na Zona Sul, de macaco, quando discordou do valor da conta, no dia 14 de janeiro.

Mesmo ao ser advertida pela vítima de que a conduta configurava crime no Brasil, ela dirigiu-se ao caixa do bar e o chamou de "mono" ("macaco", em espanhol), além de fazer gestos simulando o animal.

Em entrevista ao jornal "Mediodía Notícias", do El Trece TV, Paez defendeu das acusações e afirmou que não teve intenção de discriminar e de ser racista . "Jamais. Sou argentina e advogada. A verdade é que foi uma reação emocional. Nunca imaginaria a gravidade. Não só disso, mas de tudo que veio depois", contou.