Alexandre Ramagem foi detido pelo ICE nesta segunda-feira (13) por estar com visto vencido - AFP

Alexandre Ramagem foi detido pelo ICE nesta segunda-feira (13) por estar com visto vencidoAFP

Publicado 15/04/2026 20:31

O ex-deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) deixou o centro de detenção em Orlando, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (15).

Ramagem foi preso pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE), na segunda-feira, após uma infração de trânsito. O ex-deputado foi levado em seguida ao ICE e detido por estar com o visto de turismo vencido no dia 7 de março.

Segundo o status do registro, Ramagem estava em "immigration hold", que é uma solicitação federal para que prisões locais segurem um imigrante por até 48 horas adicionais (sem contar fins de semana/feriados) após sua liberação programada. Isso permite que o ICE assuma a custódia para procedimentos de deportação.



O ex-deputado deixou de constar na lista de detidos do centro nem no sistema do ICE. Ele foi liberado na tarde desta quarta-feira. Na imagem divulgada do registro, o primeiro nome de Ramagem está escrito "Alexander" em vez de "Alexandre".

Ramagem é considerado foragido no Brasil desde setembro passado, quando foi condenado a 16 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado no mesmo processo que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ainda não se sabe os detalhes da liberação.

Registro de prisão de Ramagem foi divulgado nesta terça-feira pelas autoridades norte-americanas Divulgação/Orange County Incarceration