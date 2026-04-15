Alexandre Ramagem foi detido pelo ICE nesta segunda-feira (13) por estar com visto vencidoAFP
Alexandre Ramagem deixa a prisão nos Estados Unidos
Ex-deputado foi detido na segunda-feira (13) por visto irregular
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Atentado ocorreu um dia após ex-aluno invadir colégio e atirar contra 16 no sudeste do país
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