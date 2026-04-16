Trump e presidente do Líbano, Joseph Aoun, conversaram por telefone - AFP

Trump e presidente do Líbano, Joseph Aoun, conversaram por telefoneAFP

Publicado 16/04/2026 12:59

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou por telefone nesta quinta-feira, 16, com o presidente do Líbano, Joseph Aoun, em meio a esforços para conter a escalada de tensões na região. Segundo comunicado do governo libanês, Aoun agradeceu as iniciativas de Washington para viabilizar um cessar-fogo entre israelenses e libaneses e "assegurar paz e estabilidade duradouras", como etapa inicial rumo a um processo mais amplo de pacificação no Oriente Médio.



Durante a ligação, o líder libanês também pediu a continuidade dos esforços norte-americanos para alcançar uma trégua "o mais rápido possível". Trump, por sua vez, reafirmou apoio ao Líbano e destacou seu compromisso em atender ao pedido por um cessar-fogo no menor prazo.



Mais cedo, porém, surgiram dúvidas sobre a possibilidade de avanço imediato nas negociações. Segundo a AFP, uma fonte oficial libanesa afirmou que Beirute "não tem conhecimento de qualquer contato planejado com o lado israelense", após declarações de Israel indicarem uma possível conversa entre Aoun e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.



O gabinete libanês reiterou que qualquer negociação deve partir de um cessar-fogo.

Ainda assim, Trump havia dito durante a madrugada que líderes de Israel e do Líbano poderiam se encontrar ainda nesta quinta-feira para discutir um acordo. Em publicação na Truth Social, o presidente norte-americano afirmou que a reunião marcaria o primeiro encontro desse nível em décadas, sem detalhar o formato ou as condições.