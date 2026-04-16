Trump deu declaração em sua conta na rede social Truth Social - AFP

Trump deu declaração em sua conta na rede social Truth SocialAFP

Publicado 16/04/2026 13:28





"Esses dois líderes concordaram que, para alcançar a PAZ entre seus países, iniciarão formalmente um CESSAR-FOGO de 10 dias às 17h00", 18h00 no horário de Brasília, escreveu Trump em sua conta na rede social Truth Social, sem mencionar o movimento libanês Hezbollah. Israel e Líbano concordaram com um cessar-fogo de 10 dias a partir desta quinta-feira (16), anunciou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após conversar com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e seu homólogo libanês, Joseph Aoun "Esses dois líderes concordaram que, para alcançar a PAZ entre seus países, iniciarão formalmente um CESSAR-FOGO de 10 dias às 17h00", 18h00 no horário de Brasília, escreveu Trump em sua conta na rede social Truth Social, sem mencionar o movimento libanês Hezbollah.

Trump também informou que convidará Netanyahu e Aoun para a Casa Branca, após os dois países terem acordado o cessar-fogo.

"Convidarei o primeiro-ministro de Israel, Bibi Netanyahu, e o presidente do Líbano, Joseph Aoun, para a Casa Branca", escreveu.

Mais cedo, segundo comunicado do governo libanês, o republicano conversou por telefone com o presidente do Líbano, que agradeceu as iniciativas de Washington para viabilizar um cessar-fogo entre israelenses e libaneses e "assegurar paz e estabilidade duradouras".

* Com informações da AFP