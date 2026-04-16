Agente Alisha Staves mandou fotos sensuais para o namorado vestindo apenas um colete à prova de balas - Reprodução

Agente Alisha Staves mandou fotos sensuais para o namorado vestindo apenas um colete à prova de balasReprodução

Publicado 16/04/2026 17:51

Uma agente da polícia britânica foi demitida após enviar fotos sensuais, seminua, usando apenas um colete à prova de balas para o namorado. O caso veio à tona após a própria policial, Alisha Staves, admitir que violou os padrões profissionais exigidos pela instituição.

Segundo as informações apresentadas ao comitê disciplinar, as imagens foram registradas em setembro e novembro de 2023. Em uma delas, a policial aparece utilizando um colete parcialmente nua. Já em outra, feita dentro de um prédio da corporação durante o expediente, ela expõe os seios. Além disso, as fotos foram acompanhadas por mensagens de teor pornográfico.

Inicialmente, Staves reconheceu que sua conduta foi inadequada, mas argumentou que não se tratava de uma falta grave. No entanto, seus superiores não aceitaram as desculpas. A decisão pela demissão foi tomada na terça-feira (14), após a análise do caso.

Segundo o advogado da polícia, Andrew Pickin, o comportamento da policial tinha “natureza sexual” e ultrapassava os limites. Segundo ele, a atitude representou um abuso de posição e comprometeu a reputação da instituição, além de abalar a confiança da população.

