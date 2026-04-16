Trump afirmou que foco da Casa Branca é o Irã, deixando de lado Russia e UcrâniaAFP / Reprodução
Trump diz que reunião com Irã pode ocorrer no fim de semana
Presidente dos EUA acredita que autoridades do regime xiita estão dispostas a concessões
Trump diz que reunião com Irã pode ocorrer no fim de semana
Presidente dos EUA acredita que autoridades do regime xiita estão dispostas a concessões
Secretário de Trump cita trecho do filme 'Pulp Fiction' como se fosse passagem bíblica
Gafe aconteceu em encontro de mensal de pregações, no Pentágono
Ator de 'Jogos Vorazes' é preso acusado de atacar homens com arma de fogo
Caso aconteceu na Carolina do Norte e é tratado como crime grave pelas autoridades locais
Israel e Líbano anunciam cessar-fogo de dez dias, diz Trump
Segundo publicação do presidente dos EUA, acordo teria sido fechado após conversas com Benjamin Netanyahu e Joseph Aoun
Presidente do Líbano pede ajuda de Trump por cessar-fogo com Israel 'o mais rápido possível'
Joseph Aoun conversou com americano, por ligação, nesta quinta (16)
Ataques russos deixam 19 mortos e mais de 100 feridos na Ucrânia
Negociações para fim da guerra estão estagnadas desde o início do conflito no Oriente Médio