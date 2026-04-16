Esmaeil Baghaei, afirmou que o cessar-fogo está ligado ao acordo de trégua de duas semanas entre o Irã e os EUA - Divulgação/Ministério de Relações Exteriores do Irã

Esmaeil Baghaei, afirmou que o cessar-fogo está ligado ao acordo de trégua de duas semanas entre o Irã e os EUADivulgação/Ministério de Relações Exteriores do Irã

Publicado 16/04/2026 19:01

O Irã saudou a trégua entre Israel e Líbano como parte do acordo de cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos. O Ministério das Relações Exteriores iraniano classificou a medida como parte de um entendimento mais amplo com Washington para pausar a guerra Oriente Médio

O porta-voz da chancelaria, Esmaeil Baghaei, afirmou que o cessar-fogo está ligado ao acordo anterior de trégua de duas semanas entre Teerã e os EUA, mediado pelo Paquistão.

"O Irã recebe com satisfação o anúncio do cessar-fogo no Líbano e observou que a interrupção da guerra no Líbano fazia parte do entendimento de cessar-fogo entre o Irã e os Estados Unidos, mediado pelo Paquistão", disse Baghaei em publicação no X.