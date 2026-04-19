Em alerta, a universidade citou 'vítimas confirmadas' no tiroteio, sem revelar mais detalhesReprodução / Redes sociais
Tiroteio em universidade dos EUA deixa três feridos
Ataque ocorreu na madrugada em área próxima ao campus de Iowa
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Oito crianças morrem em tiroteio por violência doméstica nos EUA
Idades das vítimas vão de 1 a 14 anos
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