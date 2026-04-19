Em alerta, a universidade citou 'vítimas confirmadas' no tiroteio, sem revelar mais detalhes - Reprodução / Redes sociais

Em alerta, a universidade citou 'vítimas confirmadas' no tiroteio, sem revelar mais detalhesReprodução / Redes sociais

Publicado 19/04/2026 08:34

Três estudantes da Universidade de Iowa, no norte dos Estados Unidos, ficaram feridos em um tiroteio fora do campus na madrugada de domingo (19), informou a reitora da instituição.

O tiroteio aconteceu em uma área de Iowa City, perto do campus universitário, famosa por sua vida noturna e tem vários bares e restaurantes.

A polícia informou que agentes responderam a relatos de uma "grande briga" pouco antes das 2h00 locais (4h00 de Brasília). A investigação prossegue, mas até o momento nenhuma detenção foi efetuada.

A reitora da universidade, Barb Wilson, confirmou que três estudantes ficaram feridos e pediu aos alunos que procurem apoio psicológico, em caso de necessidade.

Os Estados Unidos, onde o acesso às armas de fogo é muito fácil, têm uma longa história de violência armada que provoca a morte de milhares de pessoas todos os anos.

Os tiroteios são frequentes dentro ou perto dos campi universitários.

Duas pessoas morreram baleadas na Universidade Estadual da Carolina do Sul em fevereiro. Outras duas pessoas morreram e nove ficaram feridas quando um homem abriu fogo dentro de uma sala de aula da Universidade Brown em dezembro.