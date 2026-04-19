Trump afirmou que ofereceu ao Irã um 'acordo razoável' - AFP

Trump afirmou que ofereceu ao Irã um 'acordo razoável' AFP

Publicado 19/04/2026 11:17

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste domingo que uma delegação americana estará no Paquistão na segunda-feira (20) para retomar as negociações com o Irã, ao mesmo tempo em que ameaçou destruir as infraestruturas do país do Oriente Médio em caso de fracasso das conversas.

Em uma mensagem na rede Truth Social, Trump também acusou Teerã de ter violado o cessar-fogo de duas semanas iniciadas em 8 de abril, ao lançar ataques no sábado no Estreito de Ormuz.

O presidente americano afirmou que ofereceu ao Irã um "acordo razoável" e que, em caso de recusa por parte de Teerã, "os Estados Unidos destruirão todas as usinas de energia e todas as pontes no Irã".

"Elas serão derrubadas rapidamente, serão derrubadas facilmente e, se eles não aceitarem o ACORDO, será minha honra fazer o que precisa ser feito, o que deveria ter sido feito ao Irã por outros presidentes nos últimos 47 anos", acrescentou.

"CHEGA DE SER BONZINHO!", anuncia.

Trump também informou que o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, não liderará, por motivos de segurança, a delegação americana durante as novas negociações com o Irã no Paquistão.

Um pouco antes, o embaixador dos Estados Unidos na ONU, Mike Waltz, e o secretário de Energia, Chris Wright, indicaram que Vance lideraria uma rodada de negociações em Islamabad a partir de segunda-feira.

“É apenas por segurança”, disse Trump ao canal ABC News sobre o motivo pelo qual Vance não fez a viagem. "JD é excelente".

O Estreito de Ormuz, por onde antes da guerra havia quase 20% do comércio mundial de hidrocarbonetos, permaneceu fechado neste domingo em consequência da guerra iniciada pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã em 28 de fevereiro.

Teerã anunciou no sábado que voltou a fechar a via estratégica, poucas horas após informar sua reabertura, notícia que desencadeou euforia nos mercados mundiais.

Em meio à trégua após a falta de acordo nas negociações no Paquistão em 11 e 12 de abril, o Irã afirmou que não reabriria a rota crucial para o comércio marítimo até que o governo dos Estados Unidos acabe com o bloqueio dos portos iranianos.

Trump escreveu neste domingo: "O Irã decidiu disparar balas ontem no Estreito de Ormuz: uma violação total do nosso acordo de cessar-fogo!"

Ao menos três navios comerciais que tentaram cruzar o estreito foram alvo de disparos no sábado.