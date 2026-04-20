Autenticidade da foto foi confirmada pelas Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês)Reprodução / Redes sociais
"Condeno este ato nos termos mais enérgicos. As autoridades militares abriram uma investigação criminal e tomarão medidas disciplinares severas contra o autor", acrescentou.
A estátua fica na localidade cristã de Debel, no sul do Líbano, perto da fronteira com Israel.
A prefeitura de Debel informou à AFP que a estátua fica na cidade, mas não teve condições de confirmar se foi danificada.
O Exército israelense admitiu nesta segunda-feira, na rede social X, que é um incidente de "gravidade extrema" e que "a conduta do soldado é totalmente inconsistente com os valores que espera de suas tropas".
Acrescentou, ainda, que "serão tomadas medidas apropriadas contra todos os envolvidos", sem revelar detalhes, e informou que está trabalhando com a comunidade para "restaurar a estátua a seu lugar".
O ministro israelense das Relações Exteriores, Gideon Saar, condenou a ação, que qualificou como "vergonhosa e desonrosa".
"Acredito que serão tomadas as medidas severas necessárias contra quem cometeu esse ato repugnante", publicou no X.
"Pedimos desculpas por este incidente e a todos os cristãos cujos sentimentos foram feridos", acrescentou.
O Líbano foi arrastado para a guerra no Oriente Médio no início de março, quando o movimento pró-Irã Hezbollah lançou foguetes contra Israel em apoio a Teerã.
Israel respondeu com ataques em larga escala em todo o país e com uma invasão do sul.
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