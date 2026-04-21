Menina foi posteriormente transferida para o Hospital da Criança e Maternidade, em São José do Rio Preto - Reprodução / Google Street View

Menina foi posteriormente transferida para o Hospital da Criança e Maternidade, em São José do Rio PretoReprodução / Google Street View

Publicado 21/04/2026 09:07

Uma menina, de 12 anos, morreu, neste domingo (19), em Mirassol, no interior de São Paulo, após ter o cabelo sugado pelo ralo de uma piscina enquanto brincava. A adolescente estava internada desde sexta-feira (17), quando ocorreu o acidente.

De acordo com o boletim de ocorrência, a garota estava brincando em uma piscina com outras crianças na casa de uma amiga quando seu cabelo ficou preso no sistema de sucção. Ela ficou submersa por cerca de cinco minutos, até ser retirada da água.

O Corpo de Bombeiros socorreu a vítima e a levou inicialmente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Mirassol. Devido à gravidade do caso, ela foi posteriormente transferida para o Hospital da Criança e Maternidade (HCM), em São José do Rio Preto, onde permaneceu internada até domingo.

Durante a internação, a adolescente desenvolveu disfunção múltipla de órgãos e pneumonia bacteriana, o que fez com que ela não resistisse às complicações.

O velório da vítima está marcado para as 7h desta terça-feira (21). O caso consta como morte acidental na Delegacia de Mirassol.