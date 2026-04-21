Cachorra está estável e recebeu microchipagem - Divulgação / Polícia Militar

Cachorra está estável e recebeu microchipagemDivulgação / Polícia Militar

Publicado 21/04/2026 08:16 | Atualizado 21/04/2026 08:42

Uma filhote de cachorro, de 3 meses, foi internado após ingerir 55 pedras de crack em Joinville, Santa Catarina. Uma das tutoras confessou à Polícia Militar que era responsável pelas drogas e acabou levada à delegacia. O caso aconteceu na última sexta-feira (17), mas só chegou ao conhecimento das autoridades nesta segunda-feira (20).

A cadela, da raça buldogue francês, chegou a um centro veterinário acompanhada pelos tutores, um casal e a filha. Ao dar entrada, o animal vomitou parte da droga. Em seguida, foram realizados exames de imagem, que constataram a presença de mais corpos estranhos no estômago da filhote.



A filha do casal admitiu ser responsável pelas drogas, e a Polícia Militar realizou a prisão em flagrante. A cadela permaneceu internada na clínica durante o fim de semana.

O animal segue em acompanhamento. O centro veterinário informou que a cachorra está estável e recebeu microchipagem. Além disso, uma pessoa já se disponibilizou para adotá-la após a alta.

O caso foi registrado pela Polícia Militar como maus-tratos.