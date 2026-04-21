Cachorra está estável e recebeu microchipagemDivulgação / Polícia Militar
Tutora é presa depois de cachorro ingerir 55 pedras de crack
Exames confirmaram a presença de corpos estranhos no estômago e o caso foi registrado como maus-tratos pela Polícia Militar
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Polícia investiga o caso
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Presidente do Supremo afirmou que sugestões do ministro representam 'uma reflexão oportuna e bem estruturada sobre a necessidade de aperfeiçoamento do Poder Judiciário'
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