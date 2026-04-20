Maiara havia confirmado sua participação no concurso como Miss Londrina - Divulgação

Maiara havia confirmado sua participação no concurso como Miss LondrinaDivulgação

Publicado 20/04/2026 21:51

São Paulo - A miss Maiara Cristina de Lima Fiel, de 31 anos, morreu no domingo, 19, no Paraná. A informação foi confirmada pelo coordenador estadual do Miss Paraná, que lamentou a morte da candidata nas redes sociais. A causa da morte não havia sido divulgada até a publicação deste texto.

Segundo ele, Maiara havia confirmado recentemente sua participação como Miss Londrina e se preparava para o concurso, marcado para o dia 29. O coordenador relatou que teve contato com a candidata até a véspera da morte e descreveu a notícia como um choque.

"Quando recebi a notícia, fiquei em choque. Demorei a acreditar. Muitas pessoas confirmavam seu falecimento, mas eu repetia para mim mesmo: não pode ser verdade… eu falei com ela ontem", afirmou.

Ainda de acordo com o coordenador, Maiara estava dedicada à preparação para o concurso, com ensaios, entrevistas realizadas e todos os trajes já organizados. "Ela já estava com todos os looks prontos para o concurso. Vinha ensaiando, realizou sua entrevista, estava empolgada e cheia de planos", disse.

O coordenador destacou o comprometimento da candidata e afirmou que ela levava o concurso a sério desde o início. "Desde aquele momento, ficou evidente o quanto ela levava esse sonho a sério", declarou.