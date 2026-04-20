Instituto de Criminalística confirmou que se tratava de um crânio humano - Polícia Civil-AL/Divulgação

Instituto de Criminalística confirmou que se tratava de um crânio humanoPolícia Civil-AL/Divulgação

Publicado 20/04/2026 22:42

Maceió - Uma banhista encontrou a parte superior de um crânio humano na areia da Praia de Pajuçara, em Maceió, em Alagoas, nesta segunda-feira, 20. O local foi isolado e equipes do Instituto de Criminalística e do Instituto Médico-Legal (IML) de Maceió estiveram na praia para realizar a perícia. Foi, então, confirmado que se tratava de um crânio humano.

A Polícia Científica agora tenta identificar o crânio e busca esclarecer as circunstâncias da morte.