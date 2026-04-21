Caso foi registrado como roubo e registrado no 27ºDP (Campo Belo)Reprodução / Google Street View
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Presidente comentou a possibilidade de retomada das hostilidades
Lula fala em reciprocidade após expulsão de delegado dos EUA
'Não podemos aceitar essa ingerência', afirmou o presidente
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Exames confirmaram a presença de corpos estranhos no estômago e o caso foi registrado como maus-tratos pela Polícia Militar
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