Caso foi registrado como roubo e registrado no 27ºDP (Campo Belo) - Reprodução / Google Street View

Caso foi registrado como roubo e registrado no 27ºDP (Campo Belo)Reprodução / Google Street View

Publicado 21/04/2026 11:01 | Atualizado 21/04/2026 11:05

Um homem foi baleado na noite da segunda-feira, 20, após reagir a um assalto no Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, um casal foi abordado por um homem em uma moto. O criminoso anunciou o assalto e roubou os celulares.

Uma das vítimas reagiu e tentou recuperar o aparelho, mas acabou sendo baleada pelo assaltante. O homem que recebeu o disparo foi levado para o Hospital São Paulo.

Até o momento, ninguém foi preso. O caso foi registrado como roubo e registrado no 27ºDP (Campo Belo).

"As diligências estão em andamento visando identificar e prender o criminoso", afirmou a secretaria em nota.

No último domingo, outro homem foi baleado na capital após tentar intervir em um assalto na região de Moema, na zona sul de São Paulo. A vítima foi alvejada na cabeça e acabou morrendo.

Caso semelhante ocorreu na quinta-feira no Jardim Ângela, também na zona sul. Alisson Oliveira de Jesus interveio em um assalto realizado contra um entregador na Rua das Margaridas Amarelas e também foi alvejado na cabeça e não resistiu.