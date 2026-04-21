Bill liderou a ocupação que deu origem ao Gleba XV de Novembro, segundo maior assentamento de São Paulo - Instagram/ Divulgação

Bill liderou a ocupação que deu origem ao Gleba XV de Novembro, segundo maior assentamento de São PauloInstagram/ Divulgação

Publicado 21/04/2026 14:49

Valmir Rodrigues Chaves, conhecido como Bill, um dos fundadores do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), morreu, nesta segunda-feira (20), aos 69 anos de idade. Nas rede sociais, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o Partido dos Trabalhadores (PT) lamentaram a perda.

Em Lisboa, onde encerra nesta terça-feira (21) sua visita a países da Europa, Lula publicou em sua conta no "X" (antigo Twitter) uma nota de pesar pela morte de Bill. Na nota, Lula lembra dos 40 anos de dedicação do militante à luta pelo direito à terra.



"Recebi com muita tristeza aqui em Lisboa, entre meus compromissos oficiais, a notícia do falecimento de Valmir Rodrigues Chaves, o companheiro Bill, um dos fundadores do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra, que dedicou mais de quatro décadas de sua vida à luta pelo direito à terra, a uma vida melhor para os pequenos agricultores e à soberania alimentar para todos. Ao seu filho, meu querido João Paulo Rodrigues, a toda sua família e aos integrantes do MST que lutaram ao lado de Bill, deixo o meu carinhoso e fraterno abraço", disse o presidente da República.

PT

O Partido dos Trabalhadores (PT) também divulgou nota em suas redes sociais lamentando a morte de Valmir Rodrigues Chaves.



"O Partido dos Trabalhadores lamenta profundamente o falecimento de Valmir Rodrigues Chaves, o Bill, militante histórico do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Um dos fundadores do MST, Bill dedicou mais de 40 anos à luta pela reforma agrária e pela justiça social. Atuou no Pontal do Paranapanema, no oeste de São Paulo, uma das regiões de maior conflito agrário do País", diz a nota.



De acordo com o PT, Bill "foi um dos pioneiros na organização do movimento e um dos líderes da ocupação que deu origem ao assentamento Gleba XV de Novembro, em 1983, uma experiência marcante e precursora da luta pela terra no Brasil. Pela luta de homens e mulheres como Bill, o assentamento Gleba XV de Novembro se consolidou como uma das mais importantes experiências de reforma agrária do País".



A nota segue dizendo que o assentamento Gleba XV de Novembro "hoje reúne 2.159 moradores, distribuídos em 569 famílias e é o segundo maior assentamento do Estado de São Paulo em população. Um exemplo de como a luta coletiva transforma a realidade e constrói justiça social no campo".



"Às companheiras e aos companheiros do MST, aos amigos e amigas, e à sua família, Dona Cida, João Paulo, Ana Paula, Saulo e João Pedro, manifestamos nossa mais profunda solidariedade neste momento de dor. Bill segue como referência na defesa de um desenvolvimento que inclua quem vive e trabalha na terra. Essa história de luta e resistência, vai seguir inspirando as futuras gerações", conclui a nota.

*Com informações do Estadão Conteúdo