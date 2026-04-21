Condutor da carreta, um homem de 36 anos, não sofreu ferimentos - Divulgação

Condutor da carreta, um homem de 36 anos, não sofreu ferimentosDivulgação

Publicado 21/04/2026 14:03

Seis pessoas de uma mesma família morreram na madrugada desta terça-feira, 21, após o carro em que estavam colidir frontalmente com uma carreta, em Minas Gerais. O acidente ocorreu por volta das 3h20, no quilômetro 263 da BR-251, na região de Salinas, no norte do Estado, próximo à divisa com a Bahia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo em que a família estava, um modelo Palio, seguia da cidade de São Paulo para Canaã (BA). Já a carreta, que transportava produtos de comércio eletrônico, havia saído da Bahia com destino a Santa Catarina.

Entre as vítimas fatais estão um homem de 49 anos, que dirigia o Palio; uma mulher, de 39; os três filhos do casal, de 3, 10 e 15 anos; e a avó das crianças, de 59 anos.

O cachorro da família, que também estava no veículo, não resistiu.

O condutor da carreta, um homem de 36 anos, não sofreu ferimentos.

Os membros da família ficaram presos às ferragens e foram retirados com a ajuda de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Taiobeiras por uma funerária de plantão.

A perícia técnica da Polícia Civil e a perícia administrativa da PRF realizaram os levantamentos necessários para apurar as causas do acidente.

"A PCMG (Polícia Civil de Minas Gerais) foi acionada para deslocar a perícia oficial ao local, a fim de coletar vestígios e informações que irão subsidiar a investigação", informou a corporação, em nota. A ocorrência seguia em andamento até o fechamento deste texto.

O acidente provocou a obstrução da pista e gerou bloqueios para a passagem de veículos. Por algumas horas, o trânsito fluiu por uma área adjacente, por meio do sistema "pare e siga".

A rodovia foi totalmente liberada por volta das 8h30, cerca de cinco horas após o acidente.