Condutor da carreta, um homem de 36 anos, não sofreu ferimentosDivulgação
Colisão frontal contra carreta mata seis pessoas da mesma família em MG
Cachorro das vítimas, que também estava no veículo, não resistiu
Seis pessoas de uma mesma família morreram na madrugada desta terça-feira, 21, após o carro em que estavam colidir frontalmente com uma carreta, em Minas Gerais. O acidente ocorreu por volta das 3h20, no quilômetro 263 da BR-251, na região de Salinas, no norte do Estado, próximo à divisa com a Bahia.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo em que a família estava, um modelo Palio, seguia da cidade de São Paulo para Canaã (BA). Já a carreta, que transportava produtos de comércio eletrônico, havia saído da Bahia com destino a Santa Catarina.
Entre as vítimas fatais estão um homem de 49 anos, que dirigia o Palio; uma mulher, de 39; os três filhos do casal, de 3, 10 e 15 anos; e a avó das crianças, de 59 anos.
O cachorro da família, que também estava no veículo, não resistiu.
O condutor da carreta, um homem de 36 anos, não sofreu ferimentos.
Os membros da família ficaram presos às ferragens e foram retirados com a ajuda de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.
Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Taiobeiras por uma funerária de plantão.
A perícia técnica da Polícia Civil e a perícia administrativa da PRF realizaram os levantamentos necessários para apurar as causas do acidente.
"A PCMG (Polícia Civil de Minas Gerais) foi acionada para deslocar a perícia oficial ao local, a fim de coletar vestígios e informações que irão subsidiar a investigação", informou a corporação, em nota. A ocorrência seguia em andamento até o fechamento deste texto.
O acidente provocou a obstrução da pista e gerou bloqueios para a passagem de veículos. Por algumas horas, o trânsito fluiu por uma área adjacente, por meio do sistema "pare e siga".
A rodovia foi totalmente liberada por volta das 8h30, cerca de cinco horas após o acidente.
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