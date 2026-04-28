Mulher foi levada ao Hospital São Judas Tadeu, onde deu entrada com traumatismo craniano - Reprodução / Redes sociais

Mulher foi levada ao Hospital São Judas Tadeu, onde deu entrada com traumatismo cranianoReprodução / Redes sociais

Publicado 28/04/2026 08:49 | Atualizado 28/04/2026 08:50

Uma idosa, de 70 anos, identificada como Solange Margotti, morreu neste domingo (26) após sofrer uma queda na escadaria de uma igreja em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais. A mulher bateu a cabeça.

De acordo com relatos, Solange estava deixando o Santuário de Santo Antônio quando caiu em um dos acessos. Durante a queda, a vítima bateu a cabeça e precisou de atendimento médico.

A mulher foi levada ao Hospital São Judas Tadeu, onde deu entrada com traumatismo craniano. Em seguida, acabou encaminhada ao Centro de Terapia Intensiva (CTI), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Paróquia Santo Antônio de Divinópolis lamenta a morte

Em nota, a igreja lamentou a perda de Solange.

"A Paróquia Santo Antônio, profundamente entristecida, manifesta seu pesar pelo falecimento de nossa querida paroquiana, Solange Margotti, ocorrido de forma repentina em decorrência de um acidente. A notícia de sua partida nos alcança com dor e consternação, deixando um vazio em nossa comunidade, que hoje se une em oração, silêncio e saudade. Como homens e mulheres de fé, iluminados pela luz da Páscoa do Senhor, não nos deixamos vencer pela desesperança. Cremos firmemente que, pela Ressurreição de Jesus Cristo, a morte não tem a última palavra", escreveu.

"Aquela que hoje choramos é confiada ao Deus da vida, que, em seu amor infinito, transforma a dor em esperança e nos promete a vida plena. Recordamos com carinho sua presença entre nós, sua participação na vida da comunidade e os gestos simples que marcaram sua caminhada de fé. Tudo aquilo que foi vivido no amor permanece, pois, à luz da Ressurreição, sabemos que a vida não é tirada, mas transformada. Neste momento tão difícil, nos solidarizamos de coração com seus familiares e amigos."

"Pedimos ao Senhor que console cada um, que enxugue as lágrimas e sustente a esperança que brota do túmulo vazio de Cristo. Que a certeza da vitória da vida sobre a morte seja força e consolo para todos. Informamos ainda que, para melhor acolher a todos que participam das celebrações no Santuário, há uma rampa com corrimão ao lado da escada, facilitando o acesso à igreja. Que o Senhor Ressuscitado a acolha em sua infinita misericórdia, conceda-lhe o descanso eterno e fortaleça a todos nós na esperança da vida nova que não tem fim", disse.