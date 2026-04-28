Mulher foi levada ao Hospital São Judas Tadeu, onde deu entrada com traumatismo cranianoReprodução / Redes sociais
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