Em nota, o deputado afirmou que a ação foi um 'ato de covardia e desrespeito' - Reprodução / GloboNews

Em nota, o deputado afirmou que a ação foi um 'ato de covardia e desrespeito'Reprodução / GloboNews

Publicado 01/05/2026 09:51

O assessor parlamentar Bernardo Moreira Amado Barros foi exonerado, nesta quinta-feira (30), pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), após interromper uma entrevista do líder da oposição na Casa, Cabo Gilberto Silva (PL-PB), à GloboNews.

ALÔ MÃE TO NA GLOBO!



Depois disso o Deputado bolsonarista SURTOU comigo, mandou me PRENDER e vai me PROCESSAR pic.twitter.com/uW5S4MOBKh — Bernardo Moreira (@bemoreiradf) April 30, 2026

Bernardo era secretário parlamentar do deputado André Janones (Rede-MG). No momento da intervenção, o assessor aparece atrás de Cabo Gilberto enquanto o deputado conversava com a emissora após a derrubada do veto ao PL da dosimetria. O servidor então grita: "Anistia é o car#lh*. Lula reeleito".

Em seguida, Cabo Gilberto afirma: "Vocês estão vendo como é? Eles são desse jeito, não aceitam a derrota". O funcionário ocupava um cargo de natureza comissionada, com salário registrado de R$ 7.960,44 em 2026.

Em nota, o deputado afirmou que a ação foi um “ato de covardia e desrespeito”.

"A Liderança da Oposição na Câmara dos Deputados manifesta veemente repúdio ao ato de covardia e desrespeito praticado por um servidor da Casa durante entrevista concedida hoje à GloboNews. Enquanto eu debatia, de forma serena e democrática, com o líder do PT, o agressor invadiu a entrevista, tomou o microfone da jornalista, gritou ofensas e tentou fugir, como manda a cartilha da esquerda: agredir e correr."

A decisão de exonerar o secretário parlamentar foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União e assinada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).

A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Bernardo Moreira Amado Barros. O espaço segue aberto para manifestações.