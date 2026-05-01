Jair Bolsonaro fez cirurgia de reparo no manguito rotador em decorrência de dores no ombro direitoAntonio Augusto / STF
Cirurgia de Bolsonaro ocorre sem intercorrências, segundo boletim
Ex-presidente fez procedimento médico no hospital DF Star
Michelle faz publicação sobre estado de saúde de Bolsonaro após cirurgia: 'Conseguiu tomar sopa'
Ex-presidente operou o ombro direito no hospital DF Star, em Brasília
Chuvas: Governo envia Defesa Civil para Pernambuco e Paraíba
Fortes chuvas atingiram as regiões
'Estamos trabalhando para este ser o último 1º de maio com escala 6x1', diz Boulos
Durante sua fala, Boulos também defendeu que o governo vem tentando aproximação com os trabalhadores de aplicativo no País
MC Ryan é transferido de presídio em razão de visitas excessivas de advogados, segundo defesa
Alvo da operação policial Narco Fluxo, deflagrada no dia 15 de abril, MC Ryan foi preso sob a suspeita de ser o líder de um esquema que movimentou R$ 1,6 bilhão do crime organizado
Sindicatos realizam ato pelo direito ao descanso e fim da escala 6x1
Em Brasília, manifestação ocorreu no Eixão do Lazer
Família descobre abuso sexual após pergunta de menina a aplicativo de IA
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