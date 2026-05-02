Defesa Civil Nacional foi enviada para apoiar as forças locais Defesa Civil-PE
Até o momento, a Defesa Civil de Pernambuco registra um total de 1.605 pessoas desabrigadas e 1.089 pessoas desalojadas. Além disso, mais de 342 vítimas foram resgatadas.
O órgão também informa que tem oferecido serviços emergenciais e já entregou materiais de ajuda humanitária: 150 colchões, 300 lençóis e 38 kits de limpeza, ao município de Goiana.
O governo federal, via Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), já reconheceu a situação de emergência e mobilizou equipes da Defesa Civil Nacional para dar suporte técnico à região atingidas pelos temporais.
A pasta informou que, além de Pernambuco, o governo vai apoiar o estado da Paraíba, que também tem sofrido com os temporais nas últimas 48 horas.
Em situações de risco, deve-se procurar abrigo seguro fora das áreas comprometidas ou buscar abrigo indicado pela Defesa Civil do município.
Durante as tempestades com relâmpagos, áreas abertas devem ser evitadas.
A população também pode solicitar ajuda por meio dos seguintes telefones úteis:
- Bombeiro Militar: 193
- SAMU: 192
- Polícia Militar: 190
Por meio do WhatsApp (61) 2034-4611 ou pelo link, o acesso ao serviço é gratuito e ocorre imediatamente, após o cadastro do telefone. Em seguida, é preciso interagir com o chatbot (robô de atendimento), enviando um simples "Oi". O usuário poderá compartilhar a localização atual para receber as mensagens direcionadas à região.
As informações podem ajudar tomar decisões com antecedência.
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