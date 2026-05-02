Defesa Civil Nacional foi enviada para apoiar as forças locais - Defesa Civil-PE

Defesa Civil Nacional foi enviada para apoiar as forças locais Defesa Civil-PE

Publicado 02/05/2026 10:46

Seis pessoas morreram em decorrência das tempestades que atingem Pernambuco. De acordo com o governo do estado, uma mulher e o filho, de 6 anos, foram soterrados na região metropolitana do Recife. Em Olinda, uma mãe e seu bebê também vieram a óbito em um deslizamento de barreira.





Até o momento, a



O órgão também informa que tem oferecido serviços emergenciais e já entregou materiais de ajuda humanitária: 150 colchões, 300 lençóis e 38 kits de limpeza, ao município de Goiana.



O governo federal, via Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), já reconheceu a situação de emergência e mobilizou equipes da Defesa Civil Nacional para dar suporte técnico à região atingidas pelos temporais.



A pasta informou que, além de Pernambuco, o governo vai apoiar o estado da Paraíba, que também tem sofrido com os temporais nas últimas 48 horas. A irmã, de 1 ano e 6 meses, do menino de 6 anos, morreu, neste sábado (2), após ser levada ao Hospital da Restauração, na área central da cidade de Recife.Até o momento, a Defesa Civil de Pernambuco registra um total de 1.605 pessoas desabrigadas e 1.089 pessoas desalojadas. Além disso, mais de 342 vítimas foram resgatadas.O órgão também informa que tem oferecido serviços emergenciais e já entregou materiais de ajuda humanitária: 150 colchões, 300 lençóis e 38 kits de limpeza, ao município de Goiana.O governo federal, via Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), já reconheceu a situação de emergência e mobilizou equipes da Defesa Civil Nacional para dar suporte técnico à região atingidas pelos temporais.A pasta informou que, além de Pernambuco, o governo vai apoiar o estado da Paraíba, que também tem sofrido com os temporais nas últimas 48 horas.

Como agir

Em períodos de chuva forte, os órgãos de defesa civil orientam a evitar áreas de risco como encostas, barreiras, margens de rios ou locais com histórico de deslizamentos. Assim como regiões alagadas, que não devem ser atravessadas a pé ou de carro.



Em situações de risco, deve-se procurar abrigo seguro fora das áreas comprometidas ou buscar abrigo indicado pela Defesa Civil do município.



Durante as tempestades com relâmpagos, áreas abertas devem ser evitadas.



A população também pode solicitar ajuda por meio dos seguintes telefones úteis:

- Defesa Civil: 199

- Bombeiro Militar: 193

- SAMU: 192

- Polícia Militar: 190

Alertas

O cidadão pode se cadastrar para receber alertas da Defesa Civil local, sobre a possibilidade de ocorrência de desastres e de eventos adversos, acompanhados de recomendações ou ações emergenciais para a população em situação de risco.



Por meio do WhatsApp (61) 2034-4611 ou pelo link, o acesso ao serviço é gratuito e ocorre imediatamente, após o cadastro do telefone. Em seguida, é preciso interagir com o chatbot (robô de atendimento), enviando um simples "Oi". O usuário poderá compartilhar a localização atual para receber as mensagens direcionadas à região.



As informações podem ajudar tomar decisões com antecedência.