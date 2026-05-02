Não há previsão de alta para BolsonaroTânia Rêgo / Agência Brasil
"O Galego (Bolsonaro) já está sem o oxigênio nasal, conseguiu tomar sopa, e os dedos da mão do braço do procedimento, que é normal não se mexerem por conta do anestésico, já voltaram a se movimentar nesta noite. Está bem, graças a Deus", escreveu no Instagram.
Segundo boletim do Hospital DF Star divulgado neste sábado, Bolsonaro segue internado e vai ser submetido a um "protocolo de reabilitação motora e funcional".
Bolsonaro realizou um "reparo artroscópico do manguito rotador à direita", relacionado à articulação do ombro direito. O ex-presidente, que está em prisão domiciliar por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, se queixava de dores recorrentes que exigiam uso diário de analgésicos.
A defesa de Bolsonaro pediu a autorização para que o ex-presidente fizesse a cirurgia no dia 21 de abril e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, permitiu na quinta-feira, 30.
Depois do término da cirurgia, o cardiologista da equipe médica que atende Bolsonaro, Brasil Caiado, afirmou na saída do hospital que a cirurgia demorou três horas e que não há previsão de alta do ex-presidente.
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