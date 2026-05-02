Não há previsão de alta para Bolsonaro - Tânia Rêgo / Agência Brasil

Não há previsão de alta para BolsonaroTânia Rêgo / Agência Brasil

Publicado 02/05/2026 12:37 | Atualizado 02/05/2026 12:49

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou, na manhã deste sábado (2), que Jair Bolsonaro passou a noite bem no Hospital DF Star, em Brasília, onde está internado. A declaração ocorre após o ex-presidente passar por uma cirurgia no ombro, nessa sexta-feira (1º).

Em seu status do Instagram, Michelle informou: "Nosso líder passou a noite bem, graças a Deus! Por aqui, tudo sob controle."

Na noite desta sexta-feira, a ex-primeira-dama já havia informado que Bolsonaro estava se recuperando bem.



"O Galego (Bolsonaro) já está sem o oxigênio nasal, conseguiu tomar sopa, e os dedos da mão do braço do procedimento, que é normal não se mexerem por conta do anestésico, já voltaram a se movimentar nesta noite. Está bem, graças a Deus", escreveu no Instagram.



Segundo boletim do Hospital DF Star divulgado neste sábado, Bolsonaro segue internado e vai ser submetido a um "protocolo de reabilitação motora e funcional". "O Galego (Bolsonaro) já está sem o oxigênio nasal, conseguiu tomar sopa, e os dedos da mão do braço do procedimento, que é normal não se mexerem por conta do anestésico, já voltaram a se movimentar nesta noite. Está bem, graças a Deus", escreveu no Instagram.Segundo boletim do Hospital DF Star divulgado neste sábado, Bolsonaro segue internado e vai ser submetido a um "protocolo de reabilitação motora e funcional".

"O hospital DF Star informa que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro encontra-se internado, após ser submetido a uma cirurgia de reparo artroscópico do manguito rotador à direita. Apresentou boa evolução e bom controle álgico. No momento, segue internado em apartamento para analgesia, medidas de prevenção de trombose e iniciará protocolo de reabilitação motora e funcional", diz a nota do DF Star.



Bolsonaro realizou um "reparo artroscópico do manguito rotador à direita", relacionado à articulação do ombro direito. O ex-presidente, que está em prisão domiciliar por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, se queixava de dores recorrentes que exigiam uso diário de analgésicos.



A defesa de Bolsonaro pediu a autorização para que o ex-presidente fizesse a cirurgia no dia 21 de abril e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, permitiu na quinta-feira, 30.



Depois do término da cirurgia, o cardiologista da equipe médica que atende Bolsonaro, Brasil Caiado, afirmou na saída do hospital que a cirurgia demorou três horas e que não há previsão de alta do ex-presidente.



*Com informações do Estadão Conteúdo