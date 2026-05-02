Nunes Marques é sucessor da ministra Cármen Lúcia na presidência do TSE - Fellipe Sampaio/SCO/STF

Nunes Marques é sucessor da ministra Cármen Lúcia na presidência do TSEFellipe Sampaio/SCO/STF

Publicado 02/05/2026 10:44 | Atualizado 02/05/2026 11:09

O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), vai tomar posse na Presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no próximo dia dia 12, às 19h. O ministro André Mendonça assume o cargo de vice-presidente.

Sob a gestão da nova cúpula da Justiça Eleitoral, o TSE conduzirá as eleições de 2026. Durante o mandato, o ministro deve se encarregar da organização administrativa do Tribunal, da preparação dos próximos pleitos, do reforço na segurança das urnas eletrônicas e do combate contínuo à desinformação.

Nunes Marques é sucessor da ministra Cármen Lúcia na presidência do TSE. A definição do novo presidente ocorreu em votação simbólica realizada no dia 14 de abril.

O simbolismo da votação

A linha sucessória do cargo de presidente do TSE é estabelecida em esquema de rodízio, respeitando o critério de antiguidade. Assim, Nunes Marques já seria o próximo presidente após o mandato de Cármen Lúcia, tornando a votação uma mera formalidade. Seguindo essa mesma lógica, André Mendonça foi escolhido como vice-presidente.

Perfil da nova cúpula

Nunes Marques (presidente) é natural de Teresina (PI), tem 53 anos e ingressou no STF em 2020, na vaga decorrente da aposentadoria do ministro Celso de Mello. Sua trajetória inclui uma sólida atuação como desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), passagens pelo Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI) e cerca de 15 anos de advocacia.

André Mendonça (vice-presidente) é natural de Santos (SP), tem 53 anos e compõe o STF desde dezembro de 2021. Antes da Suprema Corte, construiu carreira na Advocacia-Geral da União (AGU), órgão que chefiou em duas ocasiões. Exerceu o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública.