Zema afirmou que, aos cinco anos, já ajudava o pai vendendo peças automotivas - Reprodução / Youtube

Zema afirmou que, aos cinco anos, já ajudava o pai vendendo peças automotivasReprodução / Youtube

Publicado 02/05/2026 08:04

O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à Presidência, Romeu Zema (Novo), disse, nesta sexta-feira (1º), que, se eleito, pretende flexibilizar as normas sobre trabalho infantil.

"Lá fora, nos Estados Unidos, criança sai entregando jornal, recebe lá não sei quantos centavos por cada jornal entregue, no tempo que tem. Aqui é proibido, né? Você tá escravizando criança. Então é lamentável. Mas tenho certeza de que nós vamos mudar", afirmou durante o podcast "Inteligência Ltda".

A lei brasileira não permite que menores de 16 anos trabalhem. A partir dos 14, no entanto, é possível atuar como jovem aprendiz, atividade com regras específicas.

O ex-governador também afirmou que, aos cinco anos, já ajudava o pai vendendo peças automotivas.



"Eu sei que o estudo é prioritário, mas criança pode estar ajudando com questões simples, com questões que estão ao alcance dela. Eu acompanhava meu pai o dia todo, contava parafuso, porca e ajudava ele, embrulhava em jornal. Na época era em jornal o papel de embrulho. Hoje é Dia do Trabalho e aqui no Brasil parece que a esquerda criou essa noção de que trabalhar prejudica a criança", afirmou.