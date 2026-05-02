Piloto, único ocupante da aeronave, foi socorrido pelo Samu - Divulgação / CBMMG

Piloto, único ocupante da aeronave, foi socorrido pelo SamuDivulgação / CBMMG

Publicado 02/05/2026 10:28 | Atualizado 02/05/2026 11:08

Um avião monomotor, modelo Cessna 152, precisou fazer um pouso forçado nesta sexta-feira (1º), em Pará de Minas, na Região Central de Minas Gerais. O incidente ocorreu durante um voo de teste.

O piloto contou que percebeu a perda de potência do motor e precisou realizar um pouso forçado em um matagal. A avaliação técnica confirmou que a estrutura da aeronave permaneceu íntegra e lacrada, sem risco de vazamentos ou explosões.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foi acionado por volta das 12h52 para atender à ocorrência. No local, o piloto, único ocupante da aeronave, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Nossa Senhora da Conceição.

A reportagem entrou em contato com o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.