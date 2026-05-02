Kinho do Rodo morre na BahiaReprodução do Instagram
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Cantor Kinho do Rodo morre após passar mal na Bahia
Notícia foi confirmada através do Instagram do artista
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