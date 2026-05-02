Kinho do Rodo morre na Bahia - Reprodução do Instagram

Kinho do Rodo morre na BahiaReprodução do Instagram

Publicado 02/05/2026 11:28 | Atualizado 02/05/2026 11:29

Rio - Luto na música! O cantor Marcos Santos Neves, conhecido como Kinho do Rodo, morreu aos 48 anos, na madrugada deste sábado (2), na Bahia. A notícia foi confirmada através do Instagram do artista, entretanto a causa do falecimento não foi informada.

"É com grande tristeza que recebemos a notícia de sua mãe e de seu produtor que Marcos Santos Neves, nosso Kinho do Rodo, faleceu na madrugada do dia 02 de maio. É com grande pesar que lamentamos o seu falecimento, e toda a equipe se solidariza nesse momento manifestando os sentimentos a todos os familiares e amigos", diz a postagem.







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Ao DIA, um representante do artista informou que ele estava na casa de um amigo quando passou mal com uma dor no peito e veio à óbito. Há especulações de que pode ter sido um infarto. A equipe, entretanto, aguarda o laudo do Instituto Médico Legal sobre a causa do falecimento.

O velório de Kinho, c onhecido após comandar o grupo O Rodo da Bahia, acontece neste domingo (3), a partir das 8h, no Cemitério Bosque da Paz, em Nova Brasília, Salvador. A cerimônia de despedida está marcada para às 11h45.