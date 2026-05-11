Explosão aconteceu por volta das 16 horas - SBT/Reprodução

Explosão aconteceu por volta das 16 horasSBT/Reprodução

Publicado 11/05/2026 17:33 | Atualizado 11/05/2026 20:09

São Paulo - Uma explosão seguida de um incêndio em uma área residencial na região do Jaguaré, na Zona Oeste de São Paulo, deixou uma pessoa morta, três feridas e ao menos uma soterrada sob os escombros. Informações preliminares apontam que o acidente foi causado por vazamento de gás, mas as causas do acidente ainda serão investigadas.

Explosão causada por vazamento de gás deixa pessoas soterradas no bairro do Jaguaré, na Zona Oeste de São Paulo. O vazamento ocorreu em uma residência e o impacto danificou outros imóveis, inclusive apartamentos. pic.twitter.com/dguOYanMeh — Renato Souza (@reporterenato) May 11, 2026 No momento da explosão, uma equipe da Comgás realizava serviços de manutenção na tubulação de gás encanado. Segundo informações do Corpo de Bombeiros — que foi acionado por volta das 16h e enviou 12 viatura para atendimento da ocorrência —, o acidente aconteceu em uma área próxima à Rua Doutor Benedito de Moraes Leme e à Rua Piraúba, atrás do Condomínio Morada do Parque.

No momento da explosão, uma equipe da Comgás realizava serviços de manutenção na tubulação de gás encanado. Segundo informações do Corpo de Bombeiros — que foi acionado por volta das 16h e enviou 12 viatura para atendimento da ocorrência —, o acidente aconteceu em uma área próxima à Rua Doutor Benedito de Moraes Leme e à Rua Piraúba, atrás do Condomínio Morada do Parque.

A Polícia Militar informou que a explosão causou o colapso de pelo menos dez imóveis. No total, 35 edificações foram atingidas. A Defesa Civil de São Paulo está na área para avaliar os estragos. Técnicos orientaram os moradores da deixarem suas residências até que seja concluída a avaliação.

O impacto da explosão arremessou pessoas, provocou a quebra de vidros e o colapso de estruturas de residências. Relatos dos Bombeiros apontam que há vítimas feridas e soterradas embaixo dos escombros. A explosão também gerou um incêndio que atinge outras casas nas proximidades.

As duas pessoas feridas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro de Osasco. Ainda não há informações acerda do estado de saúde delas.

* Com informações de Estadão Conteúdo.