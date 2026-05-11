Kassio Nunes Marques foi indicado ao STF em 2020 pelo então presidente da República, Jair Bolsonaro - Fellipe Sampaio /SCO/STF

Kassio Nunes Marques foi indicado ao STF em 2020 pelo então presidente da República, Jair BolsonaroFellipe Sampaio /SCO/STF

Publicado 11/05/2026 19:20

O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi escolhido nesta segunda-feira (11) para relatar o pedido de revisão criminal no qual o ex-presidente Jair Bolsonaro pretende anular a condenação a 27 anos e três meses de prisão no processo da trama golpista.



O sorteio foi feito de forma eletrônica.



Conforme determina o regimento interno do Supremo, a revisão criminal foi enviada para a Segunda Turma da Corte.



Além de Nunes Marques, o colegiado é composto por André Mendonça, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Luiz Fux.



No ano passado, Bolsonaro foi condenado pela Primeira Turma, formada pelos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia.



A data do julgamento ainda não foi definida.



Recurso



De acordo com os advogados, a condenação do ex-presidente deve ser revista porque houve “erro judiciário”.



No recurso, a defesa contestou a tramitação do processo que condenou Bolsonaro. Para os advogados, por estar na condição de ex-presidente, Bolsonaro deveria ter sido julgado pelo plenário da Corte, e não pela Primeira Turma.



Os advogados também afirmaram que a delação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro Mauro Cid,não foi voluntária e deve ser anulada. A falta de acesso integral às provas da investigação também é suscitada.