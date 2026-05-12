Ministério da Saúde lança primeira versão digital da Caderneta Brasileira da Gestante - Érica Martin / Agência O Dia

Ministério da Saúde lança primeira versão digital da Caderneta Brasileira da GestanteÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 12/05/2026 12:52

Rio - O Ministério da Saúde lançou, na manhã desta terça-feira (12), na Maternidade Escola da UFRJ, em Laranjeiras, Zona Sul do Rio, a nova Caderneta Brasileira da Gestante. No novo documento, com a primeira versão digital, consta mais informações sobre a gravidez.

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A caderneta traz todos os passos da gravidez, incluindo orientações sobre gestação, parto, puerpério cuidados com os recém-nascidos. "É como se fosse uma nova bíblia da gestante brasileira. Para instruir, orientar e garantir o cuidado. [É] o melhor pré-natal que a gente pode oferecer, o melhor cuidado no parto e no puerpério", falou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

"É a caderneta de todos os passos da gestação, da gravidez ao puerpério. Não é apenas a caderneta do pré-natal, como era a antiga. Então, aqui integram as informações ao longo de toda a gravidez, desde as consultas do pré-natal, passando pelas vacinações, pelas anotações - caso a gestante passe por um serviço de urgência ou de emergência - os dados do acompanhante", complementou.

O documento também foca no combate à violência obstétrica, com informações sobre os direitos das gestantes e onde podem realizar denúncias. "É um instrumento para que a gestante ou o acompanhante descubra se está sofrendo algum tipo de violência obstétrica, perceba os sinais sobre isso e os meios de denunciar essa situação".

A iniciativa ocorreu devido relatos recentes de violência psicológica e até física. "Infelizmente ainda acontece em alguns serviços, por alguns profissionais do Brasil. A imensa maioria dos profissionais de saúde são comprometidos com as gestantes. Mas, infelizmente, a gente tem ainda muita gestante que reclama, que percebe ter sofrido algum tipo de discriminação, violência psicológica ou até físicas". A caderneta conta, ainda, com informações sobre saúde mental, luto materno, cuidado compartilhado e mais.

Outra novidade é o Plano de Parto. "É como se fosse o plano de voo. [Consta] o que tem que ser feito, o que a gestante quer que seja feito e o que os funcionários acham que tem que ser feito ao longo de todo o trabalho pré-parto e parto", afirmou Padilha. Caso esteja sem a caderneta, pode utilizar o Passaporte Brasileiro da Gestante.



1 milhão de gestantes vacinadas

O Ministério da Saúde também celebrou o marco de 1 milhão de gestantes vacinadas contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), principal causador da bronquiolite. A imunização está disponível no SUS (Sistema Único de Saúde) a partir da 28ª semana de gestação.

Em comparação com 2022, as mortes por bronquiolite registraram queda de 63%, enquanto as internações pela doença diminuíram em 52%. A infecção viral é caracterizada pela inflamação dos bronquíolos. A doença causa tosse, dificuldade respiratória e chiado no peito.

Doação de leite humano

Além disso, foi apresentada a nova campanha de incentivo à doação de leite humano. Os bancos garantem a oferta do alimento para bebês prematuros ou de baixo peso, internados em unidades neonatais. A iniciativa, ainda, oferece orientação e suporte para que mais mulheres possam amamentar com segurança.

"A gente sabe da importância do leite humano para a recuperação [...] e também para o desenvolvimento mais saudável ao longo da vida dos bebês", disse a secretária de Atenção Primária à Saúde, Ana Luiza Caldas, que completou: "O Brasil é o maior centro de bancos de leite do mundo, possuímos a maior rede de bancos de leite do mundo".