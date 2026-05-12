O próximo sorteio da Mega-Sena acontece nesta quinta-feiraFabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3.007 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira, 12. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 60 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados são: 17 - 19 - 27 - 32 - 38 - 44.
Ao todo, 89 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 23.778,68 cada. Outras 5.035 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 692,83 cada
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h desta quinta-feira, 14, em qualquer lotérica do país ou pela internet
, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
