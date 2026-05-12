Espírito Santo e no Rio de Janeiro têm previsão de temperaturas máximas próximas aos 35ºC - Fernando Frazão / Agência Brasil

Espírito Santo e no Rio de Janeiro têm previsão de temperaturas máximas próximas aos 35ºCFernando Frazão / Agência Brasil

Publicado 12/05/2026 16:23

O cenário de temperaturas baixas deverá mudar em grande parte das regiões do país nos próximos dias. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o ar frio começa a perder intensidade entre quarta-feira (13) e quinta-feira (14) no Centro-Oeste e no Sudeste. No Sul, a temperatura continua baixa nos próximos dias.



Na região Centro-Oeste, as mínimas seguem baixas até quarta-feira, na faixa dos 15º C, na parte sul de Goiás (GO), Mato Grosso (MT) e Distrito Federal. No restante da região, as temperaturas permanecem elevadas, com marcações que alcançam até 38º C na região central do MT e no noroeste de GO.



Já no Sudeste, o clima frio começa a se dissipar nesta quarta-feira e passa a apresentar temperaturas elevadas, principalmente no Espírito Santo e no Rio de Janeiro, com máximas próximas aos 35ºC. Contudo, algumas regiões podem apresentar mínima de 14ºC, como na parte central de Minas Gerais.



O Sul segue com temperatura baixa ainda nesta terça-feira (12), com previsão de geada no norte do Rio Grande do Sul e em grande parte de Santa Catarina. O Rio Grande do Sul deve amanhecer nesta quarta-feira com bastante frio em todo o estado, mas com elevação da temperatura na parte da tarde.



Na região Norte, as temperaturas estarão mais amenas por causa das chuvas típicas desta época do ano. A média deve permanecer em torno de 30ºC na maior parte da região, exceto no Tocantins, onde os termômetros batem 38ºC. As mínimas chegam aos 21ºC na maior parte da região.



Já no Nordeste, os maiores valores estão previstos para o sertão de Pernambuco, Paraíba e oeste da Bahia entre quinta-feira (14) e sexta-feira (15). As temperaturas máximas devem variar entre 32°C e 37°C. Na Bahia, as mínimas variam entre 14ºC e 16ºC.



Chuvas

Quanto à chuva, a previsão do Inmet indica acumulados para as regiões Norte e Nordeste, além de padrão seco na região central do país.



No Norte, as chuvas podem ultrapassar 150mm nos próximos sete dias nos estados do Amazonas, Pará, Amapá e Roraima. No Acre e em Rondônia são esperados baixos acumulados de precipitação (20mm).



Para o Nordeste, acumulados de chuvas acima de 100mm acontecem em pontos isolados, como nas regiões ao norte dos estados Piauí e Maranhão. As chuvas devem ser mais fracas no litoral e norte, com totais abaixo de 40mm. No interior da região, se propaga um clima seco e estável.



Já no Centro-Oeste, as irregularidades começam a partir de sexta-feira (15) no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Os acumulados de chuva superam 60 mm. No Distrito Federal e Goiás, permanece tempo estável ao longo da semana, com poucas chances de chuva.



Na Região Sudeste, há previsão de chuvas irregulares no estado do Rio de Janeiro e litoral norte de São Paulo. A partir de sábado (16), há possibilidade de chuvas fracas com baixos acumulados no estado de SP e sudeste de Minas Gerais.



Na Região Sul, há previsão de chuvas em pontos isolados dos estados de Santa Catarina e Paraná com baixos acumulados a partir de sexta.